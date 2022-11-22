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У Маріуполі окупанти посилили патрулювання

Кількість патрулів зросла в рази.

У Маріуполі окупанти посилили патрулювання
Фото: Петро Андрющенко у у Telegram

Російські окупанти посилили патрулювання в Маріуполі, у місті проводяться вибіркові перевірки громадян.

Про це радник міського голови Петро Андрющенко написав у Telegram.

"У Маріуполі почалося посилене патрулювання окупантами. Кількість патрулів зросла в рази. Раптові вибіркові перевірки громадян, провідування потенційно незадоволених, чергова хвиля обшуків за адресами публічних осіб",- сказав він.

Радник мера зазначив, що росіяни посилили контроль після того, як керівником окупантів Маріуполя став Дмитро Бердников.

За словами Андрющенка, новий "гауляйтер" погрожує притягненням до кримінальної відповідальності за "екстремізм", якщо "комусь щось не подобається".

Нагадаємо, що у тимчасово захопленому Маріуполі зафіксовано рух виведених із Херсонської області російських військ у бік лінії фронту.

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