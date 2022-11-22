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Президент Енергоатому обговорив із посолкою США в Україні прискорення корпоратизації НАЕК

Також ішлося про двостороннє співробітництво в атомній галузі.

Президент Енергоатому обговорив із посолкою США в Україні прискорення корпоратизації НАЕК
Фото: Пресслужба НАЕК "Енергоатом"

Президент Енергоатому Петро Котін зустрівся 22 листопада з посолкою США в Україні Бріджит Брінк.

Про це повідомили в пресслужбі НАЕК.

Співрозмовники обговорили двостороннє співробітництво в атомній галузі, ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС і наслідки від обстрілів енергетичної інфраструктури.  Коті і Брінк відзначили важливість прискорення корпоратизації Енергоатому, ухвалення Закону України "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" та його швидку імплементацію. 

 Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський закликав членів НАТО гарантувати захист українських атомних станцій від російських руйнувань.

Експерти МАГАТЕ розповіли про пошкодження на Запорізькій АЕС через обстріли, які відбулися на минулих вихідних.

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