Звільнену Херсонщину обстрілюють кожні кілька годин, - облрада

На Херсонщині відбуваються постійні атаки з боку російських військ – обстріли кожні кілька годин.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Радіо Свобода.

«На жаль, продовжуються спроби орків залякати наших людей. Продовжують вони свій терор. Удари постійно – не кожен день, а кожні декілька годин ми чуємо вибухи. Вони б'ють не лише по Херсону, обстрілюють всю деокуповану Херсонщину. Є прильоти в Білозерці, Антонівці, Чорнобаївці, інших населених пунктах», – розповів він.

За його словами, безпекова ситуація залишається «дуже складною» на деокупованій Херсонщині.

«Тому те, що зараз говорять про добровільну евакуацію, я це підтримую. Зараз нашим людям буде безпечніше в інших областях, поки ми не забезпечимо безпечні умови для людей, щоб працювала інфраструктура», – додав він.

Нагадаємо, що російські військові перетворюють прибережну частину лівого берега Дніпра на Херсонщині у військову зону, примусово виселяють людей та будують фортифікаційні споруди.