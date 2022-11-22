Росія тримає на бойовому чергуванні ​в Чорному морі шість кораблів, - ВМС ЗСУ

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі.

Станом на 22 листопада 2022 року в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться шість російських кораблів.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Також зазначається, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

У Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет.

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 35 суден, з них 10 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 47 суден, з них 6 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - наголосили у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, станом на 20 листопада повідомлялося, що на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають вісім російських кораблів, зокрема - один ракетоносій із чотирма "Калібрами" на борту.