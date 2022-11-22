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Росіяни обстріляли Торецьк і Часів Яр на Донеччині, є поранені

Місцева влада закликає людей евакуюватися.

Росіяни обстріляли Торецьк і Часів Яр на Донеччині, є поранені
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Російські окупаційні війська обстрілюють Торецьк та Часів Яр у Донецькій області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"У Часовому Яру два прильоти у мікрорайон Східний – поранено дві людини, пошкоджено чотири будинки. У Торецьку – пряме влучання у багатоповерхівку, також пошкоджено складські приміщення. На щастя, обійшлося без жертв", – написав він.

Кириленко наголосив, що Часів Яр та Торецьк вже неодноразово потрапляли під ворожий вогонь, і, очевидно, що росіяни не припинять бити по цих містах.

"Вкотре прошу всіх: евакуюйтесь! Не наражайте себе на невиправданий ризик!" – закликав голова ОВА.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Нагадаємо, після того, як Збрйні сили Українии вигнали російських окупантів з Херсона, ті сконцентрувалися за спробах захопити Донеччину. За даними Міноборони, щодня росіяни здійснюють майже 400 обстрілів області. 

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