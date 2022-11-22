Російські окупаційні війська обстрілюють Торецьк та Часів Яр у Донецькій області.
Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"У Часовому Яру два прильоти у мікрорайон Східний – поранено дві людини, пошкоджено чотири будинки. У Торецьку – пряме влучання у багатоповерхівку, також пошкоджено складські приміщення. На щастя, обійшлося без жертв", – написав він.
Кириленко наголосив, що Часів Яр та Торецьк вже неодноразово потрапляли під ворожий вогонь, і, очевидно, що росіяни не припинять бити по цих містах.
"Вкотре прошу всіх: евакуюйтесь! Не наражайте себе на невиправданий ризик!" – закликав голова ОВА.
Нагадаємо, після того, як Збрйні сили Українии вигнали російських окупантів з Херсона, ті сконцентрувалися за спробах захопити Донеччину. За даними Міноборони, щодня росіяни здійснюють майже 400 обстрілів області.