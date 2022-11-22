Міністр оборони зазначив, що у ракетного арсеналу загарбників є чотири вороги.

Міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив інфографіку з оцінкою залишків ракетного арсеналу російських окупаційних військ.

У своєму Twitter він зазначив, що у російського ракетного арсеналу є чотири вороги:

блискучі українські сили ППО;

недолугі російські ракетні війська;

санкції;

час.

"Демілітаризуймо терористичну державу, щоб жити в мирі!" – закликав Резніков.

Згідно з опублікованою статистикою, серед ракет наземного базування в окупантів залишилося лише 119 "Іскандерів" із 900, що були на початок повномасштабної агресії РФ, і ще 48 виготовлених за цей період (13%), 347 (74%) 3М-55 "Онікс" з 470, які були, і 6 тис. 980 (87%) С-300 із 8 тис. ракет такого типу, які були.

Ракет морського базування "Калібр" в агресора залишилося 229 із 500 та ще 120 виготовлених (37%).

З ракет повітряного базування - залишилося 132 Х-101 із 144, які були, і ще 120 виготовлених (50%), 150 Х-155 із 300 (50%), 120 Х-22 та Х-32 із 370 (32%), 356 Х-35 із 500, які були, і 360 виготовлених (41%), 43 "Кинджали" із 43 наявних і 16 виготовлених (73%).

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що за 270 днів війни РФ випустила по україні понад 4700 ракет.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що нових масованих ракетних ударів від російських окупантів можна очікувати будь-коли.