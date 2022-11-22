Київську область попередили про можливі вибухи через навчання саперів

У Вишгородському районі Київської області протягом 22 листопада проходять навчання саперів, через що мешканці можуть чути гучні вибухи.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

"Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки! У разі повітряної тривоги перебувайте в укриттях", – наголосили в ОВА.

Нагадаємо, що під час вимкнень електроенергії вуличні сигнали повітряної тривоги не працюють. Слідкувати за ними можна в додатку Київ Цифровий і на офіційних канал місцевої влади.