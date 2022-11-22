Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
Правий берег наш. Що далі?
Правий берег наш. Що далі?
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
ГоловнаСуспільствоВійна

Київську область попередили про можливі вибухи через навчання саперів

Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. 

Київську область попередили про можливі вибухи через навчання саперів
Фото: МВС

У Вишгородському районі Київської області протягом 22 листопада проходять навчання саперів, через що мешканці можуть чути гучні вибухи.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.  

"Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки! У разі повітряної тривоги перебувайте в укриттях", – наголосили в ОВА.

Нагадаємо, що під час вимкнень електроенергії вуличні сигнали повітряної тривоги не працюють. Слідкувати за ними можна в додатку Київ Цифровий і на офіційних канал місцевої влади. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також