Головне за ніч. Вівторок, 22 листопада

Тринадцять відбитих атак противника на Донбасі, нічні ворожі обстріли, обшуки в Києво-Печерській Лаврі, сотні постраждалих від землетрусу в Індонезії.

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.

Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Нацгвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні, повідомляє пресслужба СБУ. В СБУ наголосили, що, враховуючи збройну агресію Росії, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.

Подробиці – в нашій новині.

Нагадаємо, Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом прославляння “русского мира” під час богослужіння в одному з храмів Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра” 12 листопада.

Обшуки також проходять на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кам’янка, Опитне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Противник завдав 9 авіаційних, 7 ракетних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Комишуваха та Новотроїцьке Запорізької області.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 22 листопада – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 22 листопада склали близько 85 000 осіб. За добу ліквідовано 400 осіб. Також знищено три танки.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 22 листопада російські військові обстріляли з “градів” кілька сіл Марганецької громади Дніпропетровщини.

Минулося без загиблих та поранених.

Сьогодні вранці російські окупаційні війська обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.

Також ворог бив по Донецькій, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській і Херсонській областях, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Київській, Черкаській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині

Чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виграв президентські вибори, набравши 81,31% голосів виборців.

Остаточні підсумки виборів президента країни оголосив сьогодні вранці голова Центральної виборчої комісії Казахстану Нурлан Абдіров. Він зазначив, що до ЦВК доставили оригінали протоколів із усіх регіонів.

Загалом на президентських виборах Казахстану проголосували понад 8,3 млн людей, або 69,44% виборців.

Кількість жертв землетрусу на індонезійському острові Ява зросла до 162. Раніше мова йшла про 46 загиблих та близько 700 поранених.

Поранення отримали сотні людей, пошкоджені тисячі будинків. За даними метеорологічного агентства Індонезії, землетрус магнітудою 5,6 стався в районі Чіанжур на заході острова на невеликій глибині 6,2 милі. Поштовх не міг спричинити цунамі. Підземні поштовхи також відчувалися в столиці Джакарті, розташованій приблизно за 40 миль на північний захід від Чіанжуру.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!