​Уночі окупанти випустили 60 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровщини

Люди не постраждали.

Уночі 22 листопада російські військові обстріляли з “градів” кілька сіл Марганецької громади Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Минулося без загиблих та поранених. Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій. Деталі обстрілів з’ясовуються”, – йдеться у повідомленні.

В інших районах ніч була тихою – без тривог і атак. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, російські окупаційні війська за минулу ніч здійснили шість обстрілів Дніпропетровщини.