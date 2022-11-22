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​Уночі окупанти випустили 60 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровщини

Люди не постраждали.

​Уночі окупанти випустили 60 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровщини
Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Уночі 22 листопада російські військові обстріляли з “градів” кілька сіл Марганецької громади Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Минулося без загиблих та поранених. Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій. Деталі обстрілів з’ясовуються”, – йдеться у повідомленні.

В інших районах ніч була тихою – без тривог і атак. І на цю хвилину спокійно.

 

Нагадаємо, російські окупаційні війська за минулу ніч здійснили шість обстрілів Дніпропетровщини. 

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