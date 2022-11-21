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​Росіяни знову обстрілювали Нікопольщину з "градів" та важкої артилерії

У Нікополі в результаті обстрілу поранено 78-річного чоловіка

​Росіяни знову обстрілювали Нікопольщину з "градів" та важкої артилерії
Фото: Резніченко

Російські окупаційні війська за ніч здійснили шість обстрілів Дніпропетровщини.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Шість обстрілів за ніч… Росіяни знову тероризували Нікопольщину «Градами» та важкою артилерією. Ударили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Скерували туди майже 60 снарядів", - написав він.

У Нікополі в результаті обстрілу поранено 78-річного чоловіка. Медики надали йому допомогу. 

Також у місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки.

У Мирівській та Марганецькій громадах обійшлося без постраждалих. Деталі обстрілів з’ясовуються.

В інших районах ніч без сирен та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, вчора окупанти вдарили з РСЗВ та важкої артилерії по чотирьох громадах Дніпропетровщини.

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