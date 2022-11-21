Ворог обстріляв будинок у Куп'янському районі на Харківщині, під завалами можуть бути люди, - Кирило Тимошенко

Ворожі війська ввечері 20 листопада завдали удару по селищу Шевченкове в Куп'янському районі Харківщини. Зруйновано житловий будинок.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Смт. Шевченкове, Куп’янський район - росіяни знову обстріляли житловий будинок. Під завалами можуть бути люди. На місці події працюють ДСНС", - написав він.

Нагадаємо, днями на Харківщині під час ліквідації наслідків ракетного удару Росії постраждали восьмеро людей. Також в Ізюмському районі на вибуховому пристрої підірвався 60-річний чоловік.