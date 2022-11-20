​Світ побачив, яким є внесок українців у глобальну продовольчу безпеку, - Зеленський

У третю неділю листопада в Україні відзначається День працівників сільського господарства.

Цьогоріч багато хто у світі побачив, наскільки вагомим є внесок українців у глобальну продовольчу безпеку, адже життя мільйонів людей у різних країнах безпосередньо залежить від нашого аграрного сектору.

Про це у своєму зверненні сказав Президент України Володимир Зеленський.

"Традиційно в Україні у третю неділю листопада відзначається День працівників сільського господарства. Чи був колись міжнародний контекст у цього дня? Цьогоріч він точно є", - сказав президент.

Він відзначив, що цього року у світі побачили, наскільки вагомим є внесок українців у глобальну продовольчу безпеку, адже життя мільйонів людей у різних країнах безпосередньо залежить від українського аграрного сектору.

Крім того Володимир Зеленський висловив подяку людям, які працюють на землі та забезпечують Україну та світ найнеобхіднішим.

"Завдяки тому, що ви є й працюєте, ми можемо знаходити підтримку для нашої держави у тих країнах, із якими ми поки не маємо традиційних відносин. Але ми матимемо, повірте мені", - підсумував він.

Нагадаємо, станом на початок листопада в межах "зернової ініціативи" з України експортовано 10 млн тонн агропродукції.