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Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД

Telegram-канали окупантів поширюють пропагандистські матеріали ворога з метою дискредитації Президента України.

Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД

Ворог готує інформаційно-психологічну операцію на тему відключень електроенергії. Про це попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО.

“Telegram-канали окупантів поширюють пропагандистські матеріали ворога з метою дискредитації Президента України. Автор цього каналу створює “креативи” для майбутнього поширення пропаганди у Telegram-каналах України та РФ”, – йдеться у повідомленні.

На картинках до тексту показана методичка зі створення і поширення пропаганди, основна мета якої – змусити українців повірити, що саме влада України винна у відсутності електроенергії.

“На думку рашистів, через таке ІПсО українці почнуть мітинги в різних містах, що допоможе ворогу перемогти у війні. Обстрілювати цивільну інфраструктуру, а потім звинувачувати в цьому Україну – це найвищий цинізм, який чітко показує обличчя РФ”, – зазначили у ЦПД.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів РФ виведена з ладу майже половина енергосистеми України. 

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