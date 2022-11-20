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Ріші Сунак зустрівся з українськими рятувальниками і собакою-сапером Патроном

“Ви заряджаєте своєю сміливістю та спонукаєте нас на рішучі дії”.

Ріші Сунак зустрівся з українськими рятувальниками і собакою-сапером Патроном
Фото: ДСНС

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак зустрівся з українськими рятувальниками.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Разом із головою Служби Сергієм Круком він відвідав одну з пожежних частин міста Києва. 

“Ви заряджаєте своєю сміливістю та спонукаєте нас на рішучі дії”, – сказав прем'єр-міністр Великобританії, звертаючись до особового складу.

Крук зі свого боку зазначив, що британці – наші надійні друзі та партнери.

“Ми вдячні за допомогу британському народу та уряду, які з перших днів війни підтримують наших рятувальників”, – сказав він.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 19 листопада в Україну вперше приїзхав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

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