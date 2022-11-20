Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак зустрівся з українськими рятувальниками.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Разом із головою Служби Сергієм Круком він відвідав одну з пожежних частин міста Києва.
“Ви заряджаєте своєю сміливістю та спонукаєте нас на рішучі дії”, – сказав прем'єр-міністр Великобританії, звертаючись до особового складу.
Крук зі свого боку зазначив, що британці – наші надійні друзі та партнери.
“Ми вдячні за допомогу британському народу та уряду, які з перших днів війни підтримують наших рятувальників”, – сказав він.
Нагадаємо, 19 листопада в Україну вперше приїзхав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.