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Окупанти влучили у багатоповерхівку у Херсоні

Стріляли по району Острів.

Окупанти влучили у багатоповерхівку у Херсоні
Фото: Юрій Соболевський

Російські солдати вдарили по звільненому Херсону. У місті пошкоджено багатоповерхівку.

Про це повідомив у Телеграм заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За його словами, через ворожий обстріл було пошкоджено багатоповерховий будинок у мікрорайоні Острів.

Херсонські видання уточнюють, що обстріл Острову стався 19 листопада.

Нагадаємо, що в Білозерці Херсонської області, під час роздачі хліба, російські окупанти обстріляли гуманітарну точку. Внаслідок підступного обстрілу поранено п’ятеро осіб.

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