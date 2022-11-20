Російські солдати вдарили по звільненому Херсону. У місті пошкоджено багатоповерхівку.

Про це повідомив у Телеграм заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За його словами, через ворожий обстріл було пошкоджено багатоповерховий будинок у мікрорайоні Острів.

Херсонські видання уточнюють, що обстріл Острову стався 19 листопада.

Нагадаємо, що в Білозерці Херсонської області, під час роздачі хліба, російські окупанти обстріляли гуманітарну точку. Внаслідок підступного обстрілу поранено п’ятеро осіб.