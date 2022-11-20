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У Миколаєві треба замінити понад 240 кілометрів водопровідних труб, - водоканал

Три дні Миколаїв залишався без води через руйнування шестиметрового відрізка на магістралі.

У Миколаєві треба замінити понад 240 кілометрів водопровідних труб, - водоканал
Фото: Миколаївська ОДА

Через заповнення водопровідної системи Миколаєва солоною водою з Дніпро-Бузького лиману, корозією пошкоджені труби по всьому місту. Загалом заміни потребують понад 240 кілометрів труб.

Про це розповів гендиректор комунального підприємства "Миколаївводоканал" Борис Дуденко, повідомляє Суспільне.

За словами Дуденка, розпочата співпраця з "Товариством Червоного Хреста", UNICEF. Вартість ремонту міської мережі є настільки масштабною, що його не подужає ні місцевий бюджет, ні державний.

"Дуже серйозна корозія відбувається, і всі наші труби стають непридатними для того, щоб ми їх використовували і подавали воду в місто", — сказав Дуденко.

Так, з 15 по 17 листопада Миколаїв залишався без води через руйнування шестиметрового відрізка залізобетонної труби на міській магістралі.

Нагадаємо, що прісна вода у Миколаєві відсутня з 12-го квітня. З шостого травня в місті розпочалось заповнення водопровідної системи технічною водою з лиману.

Одну з ділянок пошкодженого внаслідок бойових дій водопроводу, яким здійснюється водопостачання Миколаєва, було відновлено 19 листопада.

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