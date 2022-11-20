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За тиждень тільки 840 людей виїхали з окупованих РФ територій. Тисячі чекають своєї черги

Виїзд людей через пункт пропуску “Василівка” ускладнюється через похолодання і бюрократію окупантів.

За тиждень тільки 840 людей виїхали з окупованих РФ територій. Тисячі чекають своєї черги
Фото: Злата Некрасова

За тиждень, що минає, з окупованих частих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей росіяни випустили всього 840 людей. Ще тисячі чекають своєї черги виїхати.

Про це повідомляє у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, виїзд людей через Василівку ускладнений через погіршення погодних умов і “укази” самих окупантів.

Так, у селі Кам’янське розмило ділянку ґрунтової дороги. Допомогу жителям надають українські бійці ДСНС: вчора за допомогою техніки підвищеної прохідності відбуксували 7 легкових авто, 2 мікроавтобуси і 1 автобус.

“Окупанти змушують жителів попередньо оформлювати перепустки у комендатурах населених пунктів. Проте логіки в діях рашистів немає. Комусь вони видають перепустки через декілька днів, а комусь доводиться чекати місяць”, – розповідає Федоров.

 

Мер Мелітополя нагадав, що є ще два альтернативних шляхи евакуації: у бік Грузії та європейських країн через Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ або через окупований Крим.

Нагадаємо, у середині жовтня у черзі на виїзд з окупованих територій через пункт пропуску “Василівка” знаходилося близько 4 тис. людей.

 

 

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