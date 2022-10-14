Росіяни не випускають людей на блокпосту у Василівці біля Запоріжжя

Окупанти майже не випускають людей на блокпосту у Василівці, що за 58 км від Запоріжжя. Люди намагаються виїхати з тимчасово окупованих територій через Новоазовськ, що поблизу кордону з Росією.

Про це повідомив на брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ мер Мелітополя Іван Федоров.

"З 27 вересня почала скупчуватись черга у Василівці. Було 1 200 авто з 6 000 мешканців. Наразі більше ніж 1 000 авто і більше 4 000 мешканців. Зменшилось не тому, що випустили, а тому, що люди не можуть чекати”, – розповів він.

Зараз з'явився новий маршрут для евакуації через Мелітополь – Бердянськ – Маріуполь – Новоазовськ. Вже є приклади, коли люди можуть користуватися цим маршрутом.

Раніше через лінію розмежування у Василівці щоденно могли виїхати понад тисячу мешканців з усіх тимчасово окупованих територій: Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей. Наразі такої можливості немає, бо окупанти випускають лише 20-30 машин.

Нагадаємо, у липні на блокпосту у Василівці Запорізької області мешканці тимчасово окупованих територій намагалися виїхати у бік Запоріжжя, проте російські військові пропускали лише від 20 до 150 машин на день. Через це утворилася величезна черга, в якій станом на 25 липня померло п'ятеро людей.