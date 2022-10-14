Росіяни розстріляли диригента обласної філармонії в Херсоні: відкрито провадження

За фактом розстрілу російськими військовими диригента обласної філармонії в окупованому Херсоні розпочато розслідування.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що Херсонською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством.

За даними слідства, представники країни-агресора розстріляли у власному будинку в Херсоні диригента оркестру обласної філармонії через те, що він відмовився з ними співпрацювати. До цього вони погрозами намагалися схилити чоловіка до співпраці.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні російські окупанти застрелили у власному будинку диригента Херсонської філармонії Юрія Керпатенка. Чоловік перестав виходити на зв'язок ще у вересні.