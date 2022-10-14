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Понад 40 000 жінок проходять службу у Збройних силах України

Серед них є командири батарей, взводів, машин, командири відділень безпілотної авіації, снайпери.

Понад 40 000 жінок проходять службу у Збройних силах України
Фото: ukrmilitary.com

У Збройних силах України проходять службу понад 40 тисяч жінок, які перебувають на військових посадах.

Про це сказав командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі телемарафону UArazom.

"У Збройних силах України зараз проходять службу понад 40 000 жінок, які перебувають на військових посадах. 8 000 з них – на офіцерських посадах", – сказав він.

 

Зазначається, що наразі понад 5 000 жінок перебувають у районах, де ведуться активні бойові дії. Серед них є командири батарей, взводів, машин і командири відділень безпілотної авіації, а також снайпери. Коло військових професій, які опанували українки, не поступається чоловікам.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік. Депутати залишили норму про обов’язкове взяття на військовий облік медичних працівників.

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