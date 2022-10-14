Форма освітнього процесу наступного тижня буде визначатися з огляду на безпекову ситуацію, - Міносвіти

Рішення прийматимуть військові адміністрації та за рекомендаціями педагогічних колективів, директорів шкіл та засновників освітнього процесу

Місцеві військові адміністрації та директори шкіл будуть самостійно приймати рішення щодо онлайн, офлайн чи змішаної форми навчання, враховуючи безпекову ситуацію у тому чи іншому регіоні.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко, передає кореспондент LB.ua.

«10 жовтня терористична держава здійснила масовий терористичний акт на території України. Одним з об'єктів цієї атаки було Міністерство освіти та науки України, який ворог вважає воєнним об’єктом. Основною метою цієї атаки було намагання залякати українців. Адже атака була здійснена, коли наші діти йшли до шкіл», - заявив він.

Вітренко нагадав, що Міністерство освіти та науки рекомендувало усім запровадити до п’ятниці онлайн навчання в усіх школах та закладах освіти України.

«Це рішення було виконане… Наразі всі заклади освіти України переведені на онлайн навчання. Наступного тижня форма освітнього процесу: онлайн, офлайн чи змішана, - буде визначатися. Ми запропонували місцевим органам влади та директорам шкіл приймати рішення самостійно, враховуючи безпекову ситуацію у тому чи іншому регіоні. Тобто другий тиждень та форма освітнього процесу буде визначена за рішеннями військових адміністрацій та за рекомендаціями педагогічних колективів, директорів шкіл та засновників освітнього процесу», - підкреслив представник Міносвіти.

Вітренко додав, що через постійні обстріли та пошкодження електромереж у Сумах вже прийнято рішення про дострокові канікули. Тому аналогічні рішення можуть прийматися на інших територіях.

«Оскільки найголовніше для нас - це життя дітей та вчителів, учасників освітнього процесу… Канікули будуть у кожній школі запроваджені індивідуально та відповідно до графіка освітнього процесу. Кожен регіон його приймає самостійно», - зауважив він.

Нагадаємо, після масованого ракетного обстрілу України Шкарлет закликав усі заклади освіти перейти на дистанційку до кінця тижня, щоб убезпечити всіх учасників освітнього процесу.