Повідомлено про підозру мешканцю Харківщини, який є найманцем ПВК «Вагнер», - Офіс генпрокурора

За даними слідства, мешканець смт Васищеве Харківського району у 2014 році вступив до так званої ротно-тактичної групи «Карпати», що входить до складу приватної військової компанії «Вагнер», найманці якої проводять диверсії в тилу української армії. Згодом у Краснодарському краю РФ, де базується вказана РТГ, чоловіка призначили на посаду стрілка.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
«Після «посвяти» вагнерівець воював на боці країни-агресора на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області, а після 24 лютого перебазувався на харківський напрямок», - йдеться у повідомленні.
У 2015 році за «віддану» роботу окупантам донецька псевдовлада нагородила чоловіка нагрудним знаком «Георгиевский крест Донецкой Народной Республики».
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому заочно повідомлено про підозру за фактом участі у діяльності незаконного збройного формування (ч. 2 ст. 260 КК України).
Нагадаємо, ДБР завершило спецрозслідування щодо військового-зрадника, який брав участь в окупації Бучі та Ірпеня.