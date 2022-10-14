Повідомлено про підозру мешканцю Харківщини, який є найманцем ПВК «Вагнер», - Офіс генпрокурора

За даними слідства, мешканець смт Васищеве Харківського району у 2014 році вступив до так званої ротно-тактичної групи «Карпати», що входить до складу приватної військової компанії «Вагнер», найманці якої проводять диверсії в тилу української армії. Згодом у Краснодарському краю РФ, де базується вказана РТГ, чоловіка призначили на посаду стрілка.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Після «посвяти» вагнерівець воював на боці країни-агресора на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області, а після 24 лютого перебазувався на харківський напрямок», - йдеться у повідомленні.

У 2015 році за «віддану» роботу окупантам донецька псевдовлада нагородила чоловіка нагрудним знаком «Георгиевский крест Донецкой Народной Республики».

Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому заочно повідомлено про підозру за фактом участі у діяльності незаконного збройного формування (ч. 2 ст. 260 КК України).

Нагадаємо, ДБР завершило спецрозслідування щодо військового-зрадника, який брав участь в окупації Бучі та Ірпеня.