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Повідомлено про підозру мешканцю Харківщини, який є найманцем ПВК «Вагнер», - Офіс генпрокурора

За «віддану» роботу окупантам донецька псевдовлада нагородила чоловіка нагрудним знаком «ДНР».

Повідомлено про підозру мешканцю Харківщини, який є найманцем ПВК «Вагнер», - Офіс генпрокурора
Фото: 5.ua

За даними слідства, мешканець смт Васищеве Харківського району у 2014 році вступив до так званої ротно-тактичної групи «Карпати», що входить до складу приватної військової компанії «Вагнер», найманці якої проводять диверсії в тилу української армії. Згодом у Краснодарському краю РФ, де базується вказана РТГ, чоловіка призначили на посаду стрілка.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Після «посвяти» вагнерівець воював на боці країни-агресора на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області, а після 24 лютого перебазувався на харківський напрямок», - йдеться у повідомленні.

У 2015 році за «віддану» роботу окупантам донецька псевдовлада нагородила чоловіка нагрудним знаком «Георгиевский крест Донецкой Народной Республики».

Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому заочно повідомлено про підозру за фактом участі у діяльності незаконного збройного формування (ч. 2 ст. 260 КК України).

Нагадаємо, ДБР завершило спецрозслідування щодо військового-зрадника, який брав участь в окупації Бучі та Ірпеня.

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