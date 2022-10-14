​Зеленський закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги сьогодні

Президент Володимир Зеленський закликав українців дослухатися до сигналу повітряної тривоги, особливо сьогодні, 14 жовтня.

Про це він заявив у відеозверненні в четвер.

"Завтра (14 жовтня, - ред.) обов'язково відзначимо – кожен на своєму місці – один із найважливіших наших днів. Покрову, День захисників і захисниць України. Свято всіх наших воїнів – від давнини до сьогодення, від козаків до повстанців, від усіх них до бійців сучасної армії. Завтра буде 233-й день нашої повномасштабної оборони. І нові кроки, які наближають нас до миру та перемоги. Не розслабляємось, б'ємо ворога, дотримуємо правил безпеки, дослухаємось до сигналу повітряної тривоги, особливо завтра. І робимо все, щоб посилити Україну", - сказав Зеленський.

День захисників і захисниць України відзначають 14 жовтня (на Покрову Пресвятої Богородиці). Цього року це свято українці відзначатимуть в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, в 2014 році п'ятий президент України Петро Порошенко переніс День захисника вітчизни з 23 лютого на 14 жовтня і перейменував його в День захисника України. Дату 14 жовтня обрали тому, що це була одна з найбільш важливих дат для запорізьких козаків - у цей день вони проводили свої ради, на яких обирали нового гетьмана або отамана. 14 жовтня також вважається днем створення УПА.

У липні минулого року Рада перейменувала 14 жовтня на День захисників та захисниць України.