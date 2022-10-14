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На півдні ДРГ окупантів вийшла на український спостережний пост

Унаслідок стрілецького бою противник зазнав втрат.

На півдні ДРГ окупантів вийшла на український спостережний пост
Фото: ukrinform.ua

На півдні ворог час від часу застосовує диверсійно-розвідувальні групи, як спроби викрити наші позиції. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

13 жовтня ДРГ противника вийшла на український спостережний пост. Унаслідок стрілецького бою противник зазнав втрат – є загиблі та поранені – і ретирувався.

Також було нанесено вогневе ураження з реактивних систем залпового вогню по Апостолівській громаді Криворіжжя. Обійшлося без людських втрат.

Ворожа авіація двічі атакувала наші позиції в районі Давидова Броду гелікоптером і штурмовиком, втрат немає.

Нагадаємо, на Донеччині прикордонники знищили групу диверсантів, які хотіли переплисти Сіверський Донець.

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