Канада допоможе українцям перезимувати

Зима в Україні може бути складною.

Уряд Канади готує гуманітарну допомогу, яка допоможе мешканцям України підготуватися до зими.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на заяву міністра міжнародного розвитку Канади Харджита Саджана.

“Моя команда намагається передбачити майбутні потреби. Зараз ми вивчаємо підготовку до зими”, - сказав Саджан.

Він наголосив, що потреби Львівщини суттєво різняться від потреб Київщини, відповідно перелік конкретних речей, у яких є потреба, складатиметься залежно від регіону.

“Утім, ми розглядаємо усе: від генераторів до одягу й ковдр”, - зазначив міністр.

Харджит Саджан додав, що Канада шукає не лише тимчасові, але й більш довготермінові рішення.

Нагадаємо, Канада надасть Україні черговий пакет військової допомоги розміром 47 млн доларів. Також Чехія передала бійцям ЗСУ близько 300 пар штанів та светрів, 400 пар шкарпеток та сорочок, понад 200 пар черевиків, 250 дощовиків та орієнтовно 70 спальників.