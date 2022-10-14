У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Керпатенка
У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Керпатенка
​ДБР назвало попередні причини падіння українського літака на Вінниччині
​ДБР назвало попередні причини падіння українського літака на Вінниччині
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
​Дрон ЗСУ переміг російський безпілотник у повітряній дуелі
​Дрон ЗСУ переміг російський безпілотник у повітряній дуелі
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Роман Сініцин: «Росіян треба забити під шконку настільки, щоб вони оговтувались якомога довше»
Роман Сініцин: «Росіян треба забити під шконку настільки, щоб вони оговтувались якомога довше»
Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині (оновлено)
​Одна з ракет, що Росія запустила по Харкову, впала на багатоповерхівку в Бєлгороді
​Одна з ракет, що Росія запустила по Харкову, впала на багатоповерхівку в Бєлгороді
ГоловнаСвіт

Канада допоможе українцям перезимувати

Зима в Україні може бути складною.

Канада допоможе українцям перезимувати

Уряд Канади готує гуманітарну допомогу, яка допоможе мешканцям України підготуватися до зими. 

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на заяву міністра міжнародного розвитку Канади Харджита Саджана.

“Моя команда намагається передбачити майбутні потреби. Зараз ми вивчаємо підготовку до зими”, - сказав Саджан.

Він наголосив, що потреби Львівщини суттєво різняться від потреб Київщини, відповідно перелік конкретних речей, у яких є потреба, складатиметься залежно від регіону.

“Утім, ми розглядаємо усе: від генераторів до одягу й ковдр”, - зазначив міністр.

Харджит Саджан додав, що Канада шукає не лише тимчасові, але й більш довготермінові рішення.

Нагадаємо, Канада надасть Україні черговий пакет військової допомоги розміром 47 млн доларів. Також Чехія передала бійцям ЗСУ близько 300 пар штанів та светрів, 400 пар шкарпеток та сорочок, понад 200 пар черевиків, 250 дощовиків та орієнтовно 70 спальників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також