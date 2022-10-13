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Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні

До нього увійшла зимова форма, спорядження та амуніція.

Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні
Фото: mke.ee

Уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України.

Про це у Twitter повідомила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

За її словами, Естонія відправляє в Україну зимову військову форму, спорядження та амуніцію.

"Ми доставимо їх швидко. Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру", написала Каллас.

Нагадаємо, раніше естонська поліція передала ЗСУ дрони, які росіянин купив для своєї армії.

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