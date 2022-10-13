Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні

До нього увійшла зимова форма, спорядження та амуніція.

Уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України.

Про це у Twitter повідомила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

За її словами, Естонія відправляє в Україну зимову військову форму, спорядження та амуніцію.

"Ми доставимо їх швидко. Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру", написала Каллас.

Estonia just approved a new military aid package to #Ukraine.



We are sending winter gear, equipment and ammunition to Ukraine. We will deliver them fast.



Let us all speed up our help, so Ukrainians can free their territories. This is the way to peace. #StandWithUkraine — Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2022

Нагадаємо, раніше естонська поліція передала ЗСУ дрони, які росіянин купив для своєї армії.