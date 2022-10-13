Литва анонсувала наступний пакет військової допомоги Україні

Україна незабаром отримає від Литви черговий пакет військової допомоги.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

“Збройним силам України передамо зимовий одяг та спорядження, виділимо додаткові кошти на матеріальне забезпечення наступного року, надамо 120 мм міномети на платформі 113, бронемашини, тепловізори, безпілотники”, - повідомив Анушаускас.

Голова литовського міноборони запевнив, що вони не зупиняться.

🇱🇹 continues its support to 🇺🇦!- We will hand over winter clothes and equipment to Armed Forces of 🇺🇦, allocate additional funds for next year's material support, provide 120 mm mortars on platform 113, armored cars, thermal imagers, drones, etc. WE WILL NOT STOP! — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 12, 2022

Як раніше повідомлялось, українська армія довела свою спроможність ефективно використовувати зброю стандартів НАТО для відвоювання тимчасово окупованих територій, тому для неї треба відкрити всі збройні запаси країн-союзниць.

Також Канада повідомила, що надасть Україні черговий пакет військової допомоги Україні розміром 47 млн доларів.