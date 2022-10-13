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Литва анонсувала наступний пакет військової допомоги Україні

Литва продовжує підтримувати Україну.

Литва анонсувала наступний пакет військової допомоги Україні
Арвідас Анушаускас
Фото: tvs-24.com

Україна незабаром отримає від Литви черговий пакет військової допомоги.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

“Збройним силам України передамо зимовий одяг та спорядження, виділимо додаткові кошти на матеріальне забезпечення наступного року, надамо 120 мм міномети на платформі 113, бронемашини, тепловізори, безпілотники”, - повідомив Анушаускас.

Голова литовського міноборони запевнив, що вони не зупиняться.

Як раніше повідомлялось, українська армія довела свою спроможність ефективно використовувати зброю стандартів НАТО для відвоювання тимчасово окупованих територій, тому для неї треба відкрити всі збройні запаси країн-союзниць.

Також Канада повідомила, що надасть Україні черговий пакет військової допомоги Україні розміром 47 млн доларів.

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