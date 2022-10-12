Канада оголосила про новий пакт військової допомоги Україні

Канада надасть Україні черговий пакет військової допомоги Україні розміром 47 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба уряду Канади.

Новий пакет військової допомоги включає:

Обладнання на суму 15,2 млн доларів із запасів Збройних сил Канади, включаючи 155-мм артилерійські снаряди стандарту НАТО, запали та сумки для заряду, сумісні з артилерійськими гарматами-гаубицями M777. Раніше Канада надала Україні артилерійські гармати-гаубиці M777 і навчила український персонал їх використанню;

додаткові спеціалізовані камери для дронів вартістю 15,3 млн доларів США;

приблизно 2 млн доларів США на надання послуг супутникового зв’язку державним і неурядовим партнерам України, включаючи критичну інфраструктуру, через спільний проект між DND/CAF, Communications Security Establishment і Telesat;

400 тис. одиниць зимового одягу на загальну суму 15 млн доларів - куртки, штани, черевики, рукавички та парки, які надходять від канадських компаній через Canadian Commercial Corporation. Додаткові 100 тис. одиниць надійдуть із запасів CAF.

З лютого 2022 рок Канада передала Україні військове обладнання на суму близько 600 млн доларів.

Раніше повідомлялось, що Канада відправить ще 40 військових інженерів, щоб допомогти Польщі з підготовкою українських військових.