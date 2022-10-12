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Канада оголосила про новий пакт військової допомоги Україні

Серед іншого, Україна отримає від Канади артилерійські снаряди.

Канада оголосила про новий пакт військової допомоги Україні
Фото: Пресслужба Аніти Ананд

Канада надасть Україні черговий пакет військової допомоги Україні розміром 47 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба уряду Канади.

Новий пакет військової допомоги включає:

  • Обладнання на суму 15,2 млн доларів із запасів Збройних сил Канади, включаючи 155-мм артилерійські снаряди стандарту НАТО, запали та сумки для заряду, сумісні з артилерійськими гарматами-гаубицями M777. Раніше Канада надала Україні артилерійські гармати-гаубиці M777 і навчила український персонал їх використанню;
  • додаткові спеціалізовані камери для дронів вартістю 15,3 млн доларів США;
  • приблизно 2 млн доларів США на надання послуг супутникового зв’язку державним і неурядовим партнерам України, включаючи критичну інфраструктуру, через спільний проект між DND/CAF, Communications Security Establishment і Telesat; 
  • 400 тис. одиниць зимового одягу на загальну суму 15 млн доларів - куртки, штани, черевики, рукавички та парки, які надходять від канадських компаній через Canadian Commercial Corporation. Додаткові 100 тис. одиниць надійдуть із запасів CAF.

З лютого 2022 рок Канада передала Україні військове обладнання на суму близько 600 млн доларів.

Раніше повідомлялось, що Канада відправить ще 40 військових інженерів, щоб допомогти Польщі з підготовкою українських військових.

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