Полтавщина передала побутові модулі для бійців ЗСУ

Влада Полтавської області передала на потреби ЗСУ 20 побутових модулів для розміщення особового складу.
Про це повідомив голова Полтавської облради Олександр Біленький.
“Наша відповідь кацапським атакам - посилення матеріально-технічного забезпечення ЗСУ!” - написав Біленький.
Він додав, що крім побутових модулів за кошти обласного бюджету були закуплені та передані 400 бушлатів.
Біленький наголосив, що це перша партія з комплекту зимового одягу для захисників та захисниць України. Наступна партія буде передана ЗСУ за декілька днів.
Нагадаємо, Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові передало допомогу бійцям ЗСУ. Чехія передала близько 300 пар штанів та светрів, 400 пар шкарпеток та сорочок, понад 200 пар черевиків, 250 дощовиків та орієнтовно 70 спальників.