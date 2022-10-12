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Полтавщина передала побутові модулі для бійців ЗСУ

Бійців ЗСУ, які захищають Україну, підтримує вся країна. 

Полтавщина передала побутові модулі для бійців ЗСУ
Фото: Аліна Титаренко

Влада Полтавської області передала на потреби ЗСУ 20 побутових модулів для розміщення особового складу.

Про це повідомив голова Полтавської облради Олександр Біленький.

“Наша відповідь кацапським атакам - посилення матеріально-технічного забезпечення ЗСУ!” - написав Біленький.

Фото: Аліна Титаренко

Він додав, що крім побутових модулів за кошти обласного бюджету були закуплені та передані 400 бушлатів.

Біленький наголосив, що це перша партія з комплекту зимового одягу для захисників та захисниць України. Наступна партія буде передана ЗСУ за декілька днів.

Нагадаємо, Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові передало допомогу бійцям ЗСУ. Чехія передала близько 300 пар штанів та светрів, 400 пар шкарпеток та сорочок, понад 200 пар черевиків, 250 дощовиків та орієнтовно 70 спальників.

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