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Мешканця Харківщини підозрюють у колабораційній діяльності

Чоловік, серед іншого, схвалював дії Путіна.

Мешканця Харківщини підозрюють у колабораційній діяльності
Фото: НП

Співробітники поліції виявили на Харківщині чоловіка, який займався колабораційною діяльністю.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“В селі Хотімля 49-річний місцевий мешканець публічно схвалював дії президента Російської Федерації та заперечував здійснення збройної агресії РФ проти України. Підозрюваний неодноразово закликав жителів населеного пункту до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією держави-агресора”, - повідомили у поліції.

Крім того, чоловік переконував місцеве населення в тому, що військовослужбовці армії РФ не обстрілюють населені пункти та мирного населення на Харківщині.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Вчора, 11 жовтня, чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо, за даними слідства, під час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району місцевий мешканець співпрацював з представниками країни-агресора.

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