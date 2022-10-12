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Росія витратила значну частину високоточних боєприпасів, – Reuters

Через західні санкції російська промисловість не може виробляти зброю.

Росія витратила значну частину високоточних боєприпасів, – Reuters
Фото: EPA/UPG

За час вторгнення в Україну Росія витратила значну частину своїх високоточних боєприпасів, водночас російська промисловість не може виробляти озброєння через західні санкції.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело.

Високопоставлений представник НАТО повідомив виданню, що РФ витратила значну частину своїх високоточних керованих боєприпасів. Російська промисловість не може виробляти всі види боєприпасів та систем озброєння через західні санкції.

Високопосадовець зазначив, що йому невідомо, скільки часу потрібно Росії, щоб мобілізувати 300 000 військовослужбовців в рамках часткової мобілізації в РФ. На його думку, це може тривати кілька місяців.

Нагадаємо, Росія веде переговори з третіми країнами про закупівлю снарядів, мін і комплектуючих до РСЗВ. Додатковим джерелом поставок залишаються військові склади та арсенали Білорусі.

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