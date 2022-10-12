10 жовтня через ракетний обстріл Києва постраждали будівлі одразу кількох музеїв, зокрема, Національного науково-природничого музею. Вікна на трьох поверхах в експозиційних залах геологічного, палеонтологічного та зоологічного відділів вибило вибуховою хвилею.
На щастя, колекції вціліли. Жалюзі прийняли на себе основну масу уламків та скла і це захистило експонати. Але коливання температури та вологи для природничих колекцій так само небезпечні, як і механічні пошкодження.
“Загалом постраждали 70 вікон. Але ми просимо допомогти з відновленням 60-ти в тих приміщеннях, де розташовані експозиційні зали. З іншими спробуємо впоратися своїми силами. Фактично нам потрібні нові вікна. Бо ці, нестандартні, заввишки 2,5 м, були 1911 року народження, і вони просто розсипалися від потужної хвилі”, — розповідає директорка з музейної та наукової роботи Оксана Червоненко.
Наразі вікна закриють osb-плитами, яке надало Міністерство культури.
“Вони відреагували швидко. А далі треба замовляти нові вікна, — каже Оксана Червоненко. — Сьогодні ми отримали платіж, від якого ридали всім музеєм. 3 тис. грн. від морської піхоти України. Стримати сльози неможливо, бо замість того, щоб ми їм допомагали, вони допомогли нам”.
Наукові фондові колекції та експозиція музею становлять національне надбання України.
“Приміром, житло із кісток мамонта, яке стоїть у нашому музеї, є в усіх підручниках з археології світу, в японських, британських. Або щелепи мозазавра, вимерлого морського ящера. По світу таких багато, але в Україні їх можна побачити тільки у нас. У зоологічному відділі є давній експонат гатерії — цих тварин тепер не можна ловити. Не в кожному музеї вони є, — розповідає палеонтолог і провідний науковий співробітник музею Леонід Горобець. — Так, у нас війна, але життя триває. І ми хочемо, щоб музей працював, щоб діти і дорослі мали можливість прийти до нас. Щоб бачили нашу колекцію. Музей має жити”.
Якщо маєте можливість, допоможіть музею з придбанням нових вікон.
Благодійний рахунок для фінансової допомоги:
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Код ЄДРПО 19020229
Повна назва установи: Національний науково-природничий музей Національної академії наук України (ННПМ НАН України)