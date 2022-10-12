10 жовтня через ракетний обстріл Києва постраждали будівлі одразу кількох музеїв, зокрема, Національного науково-природничого музею. Вікна на трьох поверхах в експозиційних залах геологічного, палеонтологічного та зоологічного відділів вибило вибуховою хвилею.

На щастя, колекції вціліли. Жалюзі прийняли на себе основну масу уламків та скла і це захистило експонати. Але коливання температури та вологи для природничих колекцій так само небезпечні, як і механічні пошкодження.

“Загалом постраждали 70 вікон. Але ми просимо допомогти з відновленням 60-ти в тих приміщеннях, де розташовані експозиційні зали. З іншими спробуємо впоратися своїми силами. Фактично нам потрібні нові вікна. Бо ці, нестандартні, заввишки 2,5 м, були 1911 року народження, і вони просто розсипалися від потужної хвилі”, — розповідає директорка з музейної та наукової роботи Оксана Червоненко.

Наразі вікна закриють osb-плитами, яке надало Міністерство культури.

“Вони відреагували швидко. А далі треба замовляти нові вікна, — каже Оксана Червоненко. — Сьогодні ми отримали платіж, від якого ридали всім музеєм. 3 тис. грн. від морської піхоти України. Стримати сльози неможливо, бо замість того, щоб ми їм допомагали, вони допомогли нам”.

Фото: надано Природничним музеєм

Фото: надано Природничним музеєм

Фото: надано Природничним музеєм

Наукові фондові колекції та експозиція музею становлять національне надбання України.

“Приміром, житло із кісток мамонта, яке стоїть у нашому музеї, є в усіх підручниках з археології світу, в японських, британських. Або щелепи мозазавра, вимерлого морського ящера. По світу таких багато, але в Україні їх можна побачити тільки у нас. У зоологічному відділі є давній експонат гатерії — цих тварин тепер не можна ловити. Не в кожному музеї вони є, — розповідає палеонтолог і провідний науковий співробітник музею Леонід Горобець. — Так, у нас війна, але життя триває. І ми хочемо, щоб музей працював, щоб діти і дорослі мали можливість прийти до нас. Щоб бачили нашу колекцію. Музей має жити”.

Якщо маєте можливість, допоможіть музею з придбанням нових вікон.

Благодійний рахунок для фінансової допомоги:

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Код ЄДРПО 19020229

Повна назва установи: Національний науково-природничий музей Національної академії наук України (ННПМ НАН України)