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У Києві від прильотів пошкоджено філармонію і два музеї

Інформація про постраждалих уточнюється. 

У Києві від прильотів пошкоджено філармонію і два музеї
Фото: Ткаченко

У Києві внаслідок влучань російських боєприпасів пошкоджено будівлю філармонії, музеї Ханенків та Шевченка. 

Про це в ТГ написав міністр культури Олександр Ткаченко.

Він додав, що також атаковано Дніпро, Житомир, Хмельниччину, Запоріжжя, Львів та інші міста. 

Фото: Ткаченко

Пошкодження установ культури – лише частина наслідків російських ударів по столиці. Є влучання в дитячий майданчик у парку. Також, крім Шевченківського, обстріляли Соломʼянський район.

Ракетна небезпека триває приблизно з 6:45 і станом на 9:46 не припинялася. 

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