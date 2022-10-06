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Національний будинок музики представить у філармонії твори Лятошинського

Композитор написав їх під час Другої світової війни в евакуації.

Національний будинок музики представить у філармонії твори Лятошинського
Фото: Національний будинок музики

12 жовтня солісти Національного будинку музики виконають два найвідоміші камерні твори культового українського композитора Бориса Лятошинського – Фортепіанне тріо №2 і Український квінтет. Про це повідомила пресслужба Національного будинку музики.

Музика Українського квінтету і Фортепіанного тріо №2 спирається на звороти українських народних пісень. Обидва твори Борис Лятошинський написав під час Другої світової війни (1942 – 1943), перебуваючи в евакуації у російському Саратові. 

На концерті Роман Лопатинський (фортепіано), Назарій Пилатюк (скрипка), Артем Полуденний (віолончель) зіграють Фортепіанне тріо №2, а Український квінтет прозвучить у виконанні Олега Дудниченка (скрипка), Михайла Білича (скрипка), Андрія Чопа (альт), Івана Кучера (віолончель) та Андрія Васіна (фортепіано).

Концерт відбудеться у Національній філармонії о 18:00.

Борис Лятошинський (1894 – 1968) – один із найважливіших українських композиторів та інтелектуалів XX століття, який у своїй творчості тримався традицій, а також сучасних тенденцій європейського мистецтва, майстер оркестрового письма, який додав українській класичній музиці потужного симфонічного виміру та продемонстрував абсолютний новий, протилежний до соцреалізму, метод роботи з народним мелосом.

Нагадаємо, у вересні Національна філармонія України відкрила 159-й концертний сезон. На відкритті виконали Симфонію №3 "Героїчну" Людвіга ван Бетховена та "Святий Боже" Олександра Родіна.

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