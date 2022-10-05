Понад 2000 громадян за дев’ять місяців звернулися до уповноваженого щодо порушення мовного закону, – Кремінь

Впродовж року було дві хвилі імплементації мовного закону: у січні набула чинності стаття щодо обов’язковості використання української мови в друкованих ЗМІ, у липні ця стаття почала діяти щодо роботи в інтернеті.

Серед понад 2000 громадян, які за дев’ять місяців звернулися щодо порушень мовного законодавства у різних сферах, найбільшу кількість скарг надіслали кияни.

Про це на брифінгу заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає кореспондент LB.ua.

"Мовний фронт, який ми означили з 24 лютого як ключовий у нашій діяльності, видається одним із найважливіших. Російські окупаційні війська робили та роблять усе, щоб витіснити українську мову, вивезти наших вчителів, знищити освітню інфраструктуру. Та спробувати висадити паростки «русского миру», що не вдалося та ніколи не вдасться. За дев’ять місяців 2022 року офісом уповноваженого, який не припиняв роботу, ми отримали понад 2000 різного роду звернень… Частина з цих звернень зареєстрована відповідно до закону про звернення громадян", – заявив він.

Кремінь підкреслив, що ця статистика фактично не змінювалася порівняно з минулим роком. Але все одно це свідчить про те, що громадяни України послідовно відстоюють позицію протидії будь-яким проявам "русского миру".

"Щоб цього миру не просто було мало, а щоб його взагалі не існувало. Різного роду статистика показує, що громадяни України все більше віддають перевагу українській мові у побуті, спілкуванні, пошуках мовних курсів. Переходять та спілкуються виключно українською мовою. Ця статистика вже перевищила 80%. Вона стосується різних сфер: ЗСУ, органів місцевої та центральної влади, освіти та інших", – додав він.

Протягом цього року було дві хвилі імплементації мовного закону. У січні набула чинності стаття щодо обов’язковості використання української мови в друкованих ЗМІ. У липні ця сама стаття почала діяти щодо роботи в інтернеті.

"Ми опрацювали 2177 звернень громадян. Переважна їх більшість стосувалася саме інтернет-представництв. Це 34,5% від усіх звернень. Майже 18% звернень стосувалися порушень зовнішньої реклами. У сфері обслуговування офлайн – трохи більше 10%. Порушення медіа та інформаційних сайтів – 10%. Порушення у сфері освіти – 3%, охорони здоров’я – 3%, використання мови посадовими особами та керівниками різного рівня – 7,5%... Найбільша кількість звернень надходила з Києва – понад 27%, Харківської області – 23,7%, Одеської – 5,5%... Це середня статистика за останні дев’ять місяців", – підкреслив мовний омбудсмен.

За результатами таких звернень ініційовані 137 заходів державного контролю дотримання мовного закону. І це значно більше, ніж минулого року. Оскільки запрацювала відповідна стаття, вже завершені 53 такі заходи щодо діяльності інтернет-представництв, державних службовців, у сфері реклами та освіти.

За його словами, звернення з окупованих територій не реєструвалися весь цей час зі зрозумілих причин такої технічної неможливості.

Тарас Кремінь також нагадав, що на сайті уповноваженого кожен може знайти адреси вже понад 300 мовних курсів по всій Україні.

Раніше мовний омбудсмен назвав 2022 роком мовного відродження України. На його думку, повномасштабне вторгнення Росії в Україну підштовхнуло мільйони українців до переосмислення свого культурного коріння та своєї національної ідентичності.