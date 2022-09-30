Помер заслужений журналіст України і театральний критик Олег Вергеліс

Йому було 55 років.

У п'ятницю, 30 вересня, у віці 55 років пішов з життя Олег Вергеліс – заслужений журналіст України, театральний критик та мистецький оглядач.

Про це повідомила пресслужба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

"30 вересня після тривалої хвороби помер український журналіст, театральний і кінокритик, мистецький оглядач, письменник, публіцист, педагог Олег Вергеліс. Про цю сумну втрату повідомили його друзі і колеги", - йдеться в повідомленні.

Олег Вергеліс - заслужений журналіст України, відомий своїми численними публікаціями на теми театру, кіно, телебачення і української культури у виданнях "Дзеркало тижня", "Профіль", "Главред", "Український театр", "Українська культура", "Культура і життя", "Київські відомості" тощо.

Його перу належить книга "Квиток на вчорашню виставу", у якій він розповів про легендарні постаті українського театру середини ХХ століття, та інші твори, присвячені українському театру і митцям, – "Українська драма. Епізоди", "Театр, де розбиваються серця" та інші.

Він провадив активну громадську діяльність - був членом Експертної ради з розгляду та визначення культурно-мистецьких проектів "Взаєморозуміння", працював у Експертній раді Міністерства культури з відбору культурно-мистецьких проектів для надання державної фінансової підтримки, у складі Експертної комісії Міністерства культури займався питанням надання академічного статусу творчим колективам України в галузі театрального мистецтва.

Вергеліс був членом Національної спілки театральних діячів України і Національної спілки журналістів.

Лауреат Всеукраїнського конкурсу ЗМІ "Золоте перо" за найкраще висвітлення культурного життя країни на шпальтах газети "Київські Відомості", а також володар спецвідзнаки "Золоте перо" від Національної спілки театральних діячів України "за творчий внесок та благодійність". Переможець Міжнародного книжкового форуму "Зелена хвиля" (м. Одеса) у номінації за кращу книгу на культурну тематику.