Оголошені номінанти на премію "Кіноколо"

П’ята ювілейна Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила претендентів на отримання нагород у 2022 році. Лідерами за кількістю номінацій стали стрічки "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука (шість номінацій), "Клондайк" Марини Ер Горбач (п’ять номінацій), "Бачення метелика" Максима Наконечного (п’ять номінацій) та "Відблиск" Валентина Васяновича (чотири номінації). Переможці будуть традиційно оголошені на церемонії нагородження у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики" 20 жовтня 2022 року.

Список номінантів:

Найкращий повнометражний ігровий фільм

"Бачення метелика", реж. Максим Наконечний, прод. Дар’я Бассель, Єлізавета Сміт;

"Відблиск", реж. Валентин Васянович, прод. Валентин Васянович, Володимир Яценко, Ія Мислицька, Анна Яценко;

"Клондайк", реж. Марина Ер Горбач, прод. Святослав Булаковський, Марина Ер Горбач, Мехмет Баґадир Ер;

"Памфір", реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук, прод. Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко, Лора Бріан, Богна Шевчик, Клаудія Смея-Ростворовська, Жанкарло Насі, Адольф Ель Ассаль, Сільвана Сантамарія.

Найкращий короткометражний ігровий фільм

"Джордан'96", реж. Катерина Лесик, прод. Володимир Яценко, Анна Яценко;

"Згасаюче світло", реж. Іван Орленко, прод. Олександр Омельянов;

"Лалібела", реж. Анна Морозова, прод. Мирослав Гай, Кирило Нечмоня;

"Ти в порядку?", реж. Наталка Ворожбит, прод. Денис Крупнов, Наталка Ворожбит.

Найкращий документальний фільм

"Літургія протитанкових перешкод", реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук, прод. Су-Джанг Канг, Даніель Ломбросо, Олександра Сорохан, Дмитро Сухолиткий-Собчук;

"Нескінченність за Флоріаном", реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок;

"Терикони", реж. Тарас Томенко, прод. Володимир Філіппов, Алла Овсяннікова, Андрій Суярко;

"Щоденник нареченої Христа", реж. Марта Смеречинська, прод. Наталія Лібет.

Найкращий анімаційний фільм

"Гибкий Чаплинъ: Аспект", реж. Оксана Курмаз, прод. Зарина Костельман;

"ДИВНІ – Ходять лісом", реж. Роман Дзвонковський, прод. Роман Дзвонковський;

"МИ, ЄВРОПА", реж. Марина Степанська, прод. Галина Шиян;

"Про Ігната-ї*аната: то не казка, а бувальщина...", реж. Устин Данчук, Андрій Польшин, прод. Андрій Польшин.

Відкриття року

"Бачення метелика", реж. Максим Наконечний;

"Памфір", реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук;

"Снайпер. Білий Ворон", реж. Мар’ян Бушан;

"Як там Катя?", реж. Крістіна Тинькевич.

Найкращий режисер/режисерка

Валентин Васянович ("Відблиск");

Марина Ер Горбач ("Клондайк");

Максим Наконечний ("Бачення метелика");

Дмитро Сухолиткий-Собчук ("Памфір");

Ірина Цілик ("Я і Фелікс").

Найкращий актор

Юрій Іздрик – "Я і Фелікс", реж. Ірина Цілик;

Роман Луцький – "Відблиск", реж. Валентин Васянович;

Сергій Шадрін – "Клондайк", реж. Марина Ер Горбач;

Олександр Яцентюк – "Памфір", реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Найкраща акторка

Ріта Бурковська – "Бачення метелика", реж. Максим Наконечний;

Анастасія Карпенко – "Як там Катя?", реж. Крістіна Тинькевич;

Соломія Кирилова – "Памфір", реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук;

Оксана Черкашина – "Клондайк", реж. Марина Ер Горбач.

Найкращий сценарій фільму (ігрові повнометражні та ігрові короткометражні фільми)

Валентин Васянович – "Відблиск";

Марина Ер Горбач – "Клондайк";

Максим Наконечний, Ірина Цілик – "Бачення метелика";

Дмитро Сухолиткий-Собчук – "Памфір".

За досягнення

(українським авторам робіт про українське чи зарубіжне кіно, а також зарубіжним авторам робіт про українське кіно – кінокритикам, кінознавцям, журналістам, кураторам, блогерам тощо)

Дарія Бадьйор – за серію статей Why We Need a Post-Colonial Lens to Look at Ukraine and Russia; Selbstkritik vergeblich gesucht: Die leidige Rolle der russischen Intellektuellen; Cannes Film Festival: We need to talk about the influence of Russian culture;

Станіслав Битюцький, Альона Пензій, Олександр Телюк – за цикл показів "Дивне, химерне, фантастичне";

Микита Лиськов – за телеграм-канал "АнімаціЯ" та серію робіт Putler kaput!;

Сергій Тримбач – за книги "Іван Миколайчук. Містерії долі", "Богдан Ступка. Метаморфози".

Національна премія кінокритиків "Кіноколо" – щорічна премія, заснована у 2018 році, що визначає досягнення українського кінематографу та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. Переможців Премії визначає Комітет Національної премії кінокритиків. До його складу входять 46 кінокритиків та кінознавців, які є членами ФІПРЕССІ, та авторів, чиї тексти та аналітичні матеріали публікуються в українських ЗМІ.

У попередні роки найкращими фільмами ставали "Стоп-Земля" Катерини Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Додому" Нарімана Алієва та "Донбас" Сергія Лозниці.

Організатори Національної премії кінокритиків "Кіноколо": Спілка кінокритиків України, Асоціація "Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!" та кінокомпанія "Артхаус Трафік".

Київський тиждень критики – головний міжнародний фестиваль арткіно столичної осені, кураторами якого є українські кінокритики й кінокритикині. У межах події, зокрема, відбудуться національні прем’єри українських стрічок "Клондайк", "Цензорка", "Бачення метелика", "Відблиск", "Памфір", "Я і Фелікс".

Нагадаємо, шостий Київський тиждень критики пройде з 20 до 26 жовтня 2022 року в кінотеатрі "Жовтень". Продаж абонементів триває на сайті фестивалю.