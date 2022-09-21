Шостий Київський тиждень критики представив програму "Фокус: Україна – Велика Британія"

Секція "Фокус: Україна – Велика Британія" відбувається в межах Сезону культури Велика Британія/Україна, започаткованого спільно Британською радою та Українським інститутом. Це добірка актуальних фільмів, що відображають кінопроцес обох країн, з його жанровими та авторськими пошуками. Програма створена у співпраці українських і британських кінокритиків.

Про це повідомила пресслужба кінофестивалю.

Британська сторона представлена членами кінематографічної секції асоціації UK Critics' Circle: віцепрезиденткою FIPRESCI (Міжнародної федерації кінокритиків) Рітою Ді Санто, журналістом і засновником першого британського електронного журналу про кіно Shadows on the Wall Річем Клайном, а також журналісткою, телеведучою та письменницею Карен Крізановіч. Вони займалися відбором українських стрічок.

Відбір британських картин здійснили куратори Київського тижня критики: співзасновниця Спілки кінокритиків України Дарія Бадьйор, кінознавець Довженко-Центру і режисер Станіслав Битюцький, колумніст і автор видань LB.ua, "Фокус" і DTF Magazine Сергій Ксаверов і кінокритикиня Анна Дацюк.

Фільми програми "Фокус: Україна – Велика Британія":

"Відблиск" можна вважати неофіційним приквелом до попередньої роботи режисера Валентина Васяновича – "Атлантиди". Нова воєнна драма розповідає історію лікаря-добровольця, який після повернення з полону намагається пристосуватися до мирного життя. Світова прем’єра відбулася на минулорічному Венеційському кінофестивалі, де картина змагалася за головну нагороду – "Золотого лева".

"Памфір" – дебютний ігровий повний метр режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Його "Штангіст" був визнаний найкращою короткометражною роботою 2018 року за версією премії "Кіноколо", а нещодавня "Літургія протитанкових перешкод", профінансована популярним виданням The New Yorker, відкривала документальну програму Sarajevo Film Festival і демонструється на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Головний герой стрічки "Памфір" повертається із заробітків на рідну Буковину напередодні традиційного карнавалу Маланки і відновлює зв’язок зі своїм неспокійним минулим. Світова прем’єра відбулася в програмі "Двотижневик режисерів" цьогорічного Каннського кінофестивалю.

"Я і Фелікс" – coming-of-age драма від режисерки Ірини Цілик ("Земля блакитна, ніби апельсин"). Екранізація роману Артема Чеха "Хто ти такий?" розповідає про дорослішання хлопчика в 90-ті та його стосунки з колишнім контррозвідником на ім’я Фелікс (Юрій Іздрик).

"Кам’яний острів" (Enys Men) – горор від британця Марка Дженкіна, який став хітом цьогорічного "Двотижневика режисерів" у Каннах. Сюжет фільму розгортається в 1973 році на безлюдному острові. Щоденні спостереження волонтерки дикої природи за рідкісною квіткою перетворюються на метафізичну подорож, у якій стираються межі між реальністю та кошмаром.

"Дорогенька" (Sweetheart) режисерки Марлі Моррісон поєднує в собі елементи coming-of-age, ЛГБТК+ і комедії. Призерка Кінофестивалю у Ґлазґо та Премії британського незалежного кіно, ця стрічка розповідає історію "проблемної" 17-річної дівчини, яка під час сімейної відпустки закохується в рятувальницю.

"Лімб" (Limbo) Бена Шаррока – це кумедна та гостра міжкультурна сатира, яка тонко поєднує труднощі та надію досвіду біженців. Фільм здобув дві номінації на премію BAFTA, а також став лауреатом трьох нагород Каїрського міжнародного кінофестивалю.

Київський тиждень критики – головний міжнародний фестиваль арткіно столичної осені, кураторами якого є українські кінокритики й кінокритикині.

Програма Київського тижня критики складатиметься з п’яти секцій. Окрім програми "Фокус: Україна – Велика Британія", вже оголошені національна програма "Українські Гала-прем’єри" та ретроспективна програма "Історія української комедії", створена спільно з Довженко-Центром. На фестивалі також покажуть міжнародну секцію з хітами головних світових кінофестивалів і тематичну ретроспективу культової кінокласики. Традиційно в межах події відбудеться нагородження премією "Кіноколо", яка в 2022 році відзначить свій перший ювілей.

На фестивалі діє система абонементів, їх вартість – 500 грн (денний за ранньою ціною) та 1100 грн (повний). Продаж уже відкритий на сайті фестивалю. Кількість абонементів обмежена.

Шостий Київський тиждень критики триватиме з 20 до 26 жовтня 2022 року в кінотеатрі "Жовтень". Медіапартнери: LB.ua, The Village, DTF Magazine, "Загін Кіноманів", Moviegram, "Свідомі".

Нагадаємо, шостий Київський тиждень критики представив нову фестивальну програму "Українські Гала-прем’єри".