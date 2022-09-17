Питання включення історичного центру Одеси до списку ЮНЕСКО майже на фініші, - Труханов

Коли саме може бути прийнято відповідне рішення, поки невідомо.

Сьогодні, 17 вересня, відбулась фінальна онлайн-зустріч перед подачею до ЮНЕСКО номінаційного досьє на включення історичного центру Одеси до списку цієї організації.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

“Ми майже на фініші в питанні включення історичного центру Одеси до Основного списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО”, - написав Труханов.

Команда фахівців зібрала досьє, котре буде передано до Міністерства культури та інформаційної політики України. А після цього одеська делегація прибуде до Парижа, щоб передати досьє.

Мер Одеси зазначив, що у підготовці досьє допомагали експерти Links Foundation з Політехнічного університету Туріна, Кабмін, лідери урядів європейських держав, мери споріднених міст і міст України та міжнародні партнери.

Нагадаємо, в Одесі патрульні затримали активіста місцевого осередку ВО "Автомайдан" Артака Григоряна. Він розфарбував пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ і виклав фото у соцмережу.