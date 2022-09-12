Патрульні затримали в Одесі активіста, бо він розфарбував пам'ятник Катерині ІІ

В Одесі патрульні затримали активіста місцевого осередку ВО "Автомайдан" Артака Григоряна.

Про це йдеться на Facebook-сторінці організації.

Чоловік розфарбував пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ і виклав фото у соцмережу.

Фото: Facebook/Артак Григорян

Активіста забрали в Приморський райвідділ поліції, де взяли пояснення його дій. На нього склали протокол за порушення правил благоустрою.

Нагадаємо, нещодавно в міськраді Одеси повідомили, що вирішуватимуть долю пам'ятника засновникам міста, який розташований на Катерининській площі, на громадських обговореннях.

У серпні глава Мінкульту Олександр Ткаченко заявив, що міністерство дасть згоду на демонтаж одеського пам'ятника Катерині II, але остаточне рішення має ухвалити місцева влада.