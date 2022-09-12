Вдалося відновити зв'язок на Полтавщині, - Лунін

Майже пів області було без інтернету та мобільного зв'язку, бо вийшов із ладу регіональний вузол звʼязку мобільного оператора.

У Полтавській області відновили зв'язок.

Про це повідомив у Telegram керівник ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, зранку майже пів області опинилося без покриття мобільним зв'язком та інтернетом мобільного оператора Lifecell, були перебої і в Київстару.

"Через перепади напруги вийшов із ладу регіональний вузол звʼязку цього оператора... В оператора Київстар є перебої зі звʼязком у двох локаціях Полтави, але протягом найближчої години проблеми також мають усунути", - зазначив Лунін.

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури України, через що низка населених пунктів залишилися частково без електрики та води. Так, рашисти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі в Харківській області. В результаті було знеструмлено Дергачівську ОТГ.