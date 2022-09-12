Трамп має подивитися на війну без рожевих окулярів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував лояльну позицію 45-го президента США Дональда Трампа стосовно Володимира Путіна і наголосив, що Трампу варто було б подивитися на російську війну в Україні без рожевих окулярів.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Фаріду Закарії для телеканалу СNN, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мені здається, що він має на все це подивитися з погляду загрози не тільки Україні. Може, для нього ми досить далеко перебуваємо, але у війні немає відстаней. Мені здається, потрібно, щоб він дивився на цю ситуацію, скажімо так, без рожевих окулярів", сказав президент.

При цьому він висловив упевненість у тому, що Трамп мав достатньо часу, щоб зрозуміти, хто такий Путін насправді.

"Він обіймав таку високу посаду, де не можна не розуміти, хто є ціннісним опонентом твого народу. Мені здається, коли ти маєш усі сили та дані розвідки, то ти маєш розбиратися, хто такий президент Росії, чого він хоче, чого прагне і як він туди йде. І я не знаю, може йому це потрібно було для його внутрішньої політики, щоб показати, що він готовий знайти порозуміння із президентом Росії", - додав Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи непокоїться він через те, що фінансова допомога з боку США у разі, якщо республіканці отримають контроль над Палатою представників Конгресу, зменшиться чи припиниться, Зеленський висловив сподівання на те, що двопартійна підтримка України залишиться й надалі.

"Я знаю і чую меседжі, що представники Республіканської партії, може таке трапитися, менше підтримуватимуть Україну. Я хочу вірити, що все-таки двопартійна підтримка України залишиться. Для нас це дуже важливо", - сказав він.

Водночас, за словами глави держави, Україна не може дати світу можливість послабити власну підтримку.

"Ми воюємо. І хай мені вибачать ті чи інші політики, але ми не можемо дати можливість світу послабити підтримку для України, тому що Росія тоді зможе виграти цю боротьбу. І це стане трагедією XXI століття. І якщо якісь політичні сили даватимуть сигнали щодо ослаблення (України, - ред.) або підтримки російської сторони в деяких напрямах – через бізнес інтереси тощо, ми комунікуватимемо. У такому разі ми захищатимемо гроші простих людей США. Вони мають знати, що їхні гроші витрачають на підтримку боротьби саме за такі цінності", - наголосив він.

Зеленський подякував чинному президенту США Джозефу Байдену, Адміністрації американського президента та Конгресу за підтримку України.

Нагадаємо, за день до повномасштабного вторгнення, 23 лютого, Трамп прокоментував визнання Росією "ЛДНР". Він назвав Путіна "генієм", а війська РФ - найбільшими "миротворчими" силами у світі. Однак, пізніше, в квітні, Трамп підтримав позицію чинного очільника Штатів і назвав війну Росії проти України геноцидом.