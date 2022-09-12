Західні уряди мобілізують оборонні підприємства для нарощування виробництва

Західні уряди мобілізують своїх виробників зброї, аби наростити виробництво і поповнити запаси, скорочені через постачання Україні. Про це пише The Guardian з посиланням на Agence-France Presse.

Міністр оборони США Ллойд Остін організовує зустріч старших директорів виробників озброєнь у країнах-союзниках, аби розробити довгостроковий план постачань Україні та відновлення власних запасів.

"Вони обговорять, як наші військово-промислові бази можуть найкраще озброїти збройні сили України у відповідності до їхніх потреб", – заявляв Остін під час зустрічі у форматі "Рамштайн".

Зустріч з виробниками зброї відбудеться 28 вересня в Брюсселі. Мета – визначити, "як ми можемо продовжувати спільну роботу, щоб наростити виробництво ключових засобів та вирішити проблеми з ланцюгами поставок, а також підвищити сумісність і взаємозамінність", сказав голова відділу Пентагону із закупівель Білл ЛаПланте.

Нагадаємо, що в цей четвер на авіабазі ВПС США в Німеччині відбулося чергове засідання міністрів оборони та топвійськових понад 50 країн. Вони в межах Консультаційної групи щодо оборони України обговорювали довгострокову підтримку держави.