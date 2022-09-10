У Хорватії зіткнулися потяги, є загиблі

Удар був настільки сильним, що вагони пасажирського поїзда вилетіли з колії.

У Хорватії сталося зіткнення пасажирського і вантажного потягів, є загиблі і поранені.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Директор Хорватського інституту невідкладної медицини Майя Булевич розповіла, що вісім бригад швидкої допомоги були на місці протягом 35 хвилин після аварії, а після цього були викликані ще чотири бригади з сусідніх округів. 11 постраждалим, знайденим на полі, надали допомогу.

Внаслідок зіткнення загинули троє людей, серед поранених є іноземці. У двох постраждалих складні травми, решта мають менші ураження. Життю постраждалих ніщо не загрожує.

Місце аварії відвідав прем'єр Андрей Пленкович. За його словами, аварія сталася приблизно за 10 хвилин до кінцевого пункту призначення пасажирського потяга, а саме місто Новська, коли пасажирський потяг наїхав на вантажний. Удар був настільки сильним, що вагони пасажирського поїзда вилетіли з колії.

"Залишаємо припущення, що постраждалих може бути більше, тому що деякі частини потяга знаходяться далеко, не на колії", – зазначив прем’єр.

За деякими даними, пасажирський поїзд не зупинився на стоп-сигнал і це стало причиною аварії.

Нагадаємо, що 6 серпня польський автобус, який прямував до Загреба, злетів з дороги на півночі Хорватії. Загинули щонайменше 11 людей.