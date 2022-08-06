У ДТП в Хорватії загинули 11 польських паломників

Польський автобус, який прямував до Загреба, злетів з дороги на півночі Хорватії вранці 6 серпня. Загинули щонайменше 11 людей.

Про це повідомляє у Twitter прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Сьогодні вранці в трагічній аварії у Вараждині (Хорватія) 11 людей загинули, 34 отримали поранення та були госпіталізовані. Це паломники, які прямували до Меджугор’я. Хочу висловити глибокі співчуття родинам загиблих", - написав Моравецький.

Як повідомив польський прем'єр, він вже обговорив деталі автокатастрофи з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем.

Аварія сталася близько 5:40 ранку за місцевим часом приблизно за 50 кілометрів на північ від Загреба на шосе А-4, яке є завантаженим у пік туристичного сезону. На місце аварії були направлені бригади рятувальників.

1/2 Dziś rano w tragicznym wypadku polskiego autokaru w Varazdin w Chorwacji zginęło 11 osób, a 34 są ranne i hospitalizowane. To pielgrzymi, którzy zmierzali do Medjugorie. Chcę przekazać moje najgłębsze wyrazy współczucia dla rodzin ofiar. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 6, 2022

2/2 O szczegółach tragedii rozmawiałem dziś rano z premierem Chorwacji @AndrejPlenkovic, który zapewnił o pełnym wsparciu chorwackich służb medycznych. Poleciłem naszym służbom konsularnym organizację wsparcia dla rodzin uczestników wypadku. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 6, 2022

Do Chorwacji na moje polecenie udają się dziś Minister @MZ_GOV_PL @a_niedzielski, Wiceminister @MSZ_RP @marcin_przydacz, a także medycy i psychologowie z Zespołu Pomocy Medycznej. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 6, 2022

Нагадаємо, що 28 липня в Запоріжжі трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули і травмувалися люди.