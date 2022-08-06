Українські військові звільнили село Дібрівне в Харківській області
Українські військові звільнили село Дібрівне в Харківській області
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Окупанти вдарили по Сумщині з гранатометів та мінометів
Окупанти вдарили по Сумщині з гранатометів та мінометів
Ексзаступник глави української розвідки отримав підозру в державній зраді, – СБУ
Ексзаступник глави української розвідки отримав підозру в державній зраді, – СБУ
​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
​Колишньому телеведучому Інтера Юрію Коту повідомили про підозру в держзраді
​Колишньому телеведучому Інтера Юрію Коту повідомили про підозру в держзраді
Друга холодна війна завершиться, як і перша, поразкою Москви
Друга холодна війна завершиться, як і перша, поразкою Москви
Українці можуть виїхати до ЄС за біометричним паспортом, – ДПСУ
Українці можуть виїхати до ЄС за біометричним паспортом, – ДПСУ
Підготовка до контрнаступу на Херсон вперше дозволяє Україні розпочати активно формувати хід війни, – ISW
Підготовка до контрнаступу на Херсон вперше дозволяє Україні розпочати активно формувати хід війни, – ISW
ГоловнаСвіт

У ДТП в Хорватії загинули 11 польських паломників

Аварія сталася у пік туристичного сезону.

У ДТП в Хорватії загинули 11 польських паломників
Фото: twitter.com/ibrkicRTL

Польський автобус, який прямував до Загреба, злетів з дороги на півночі Хорватії вранці 6 серпня. Загинули щонайменше 11 людей. 

Про це повідомляє у Twitter прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Сьогодні вранці в трагічній аварії у Вараждині (Хорватія) 11 людей загинули, 34 отримали поранення та були госпіталізовані. Це паломники, які прямували до Меджугор’я. Хочу висловити глибокі співчуття родинам загиблих", - написав Моравецький.

Як повідомив польський прем'єр, він вже обговорив деталі автокатастрофи з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем.

Аварія сталася близько 5:40 ранку за місцевим часом приблизно за 50 кілометрів на північ від Загреба на шосе А-4, яке є завантаженим у пік туристичного сезону. На місце аварії були направлені бригади рятувальників.

Нагадаємо, що 28 липня в Запоріжжі трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули і травмувалися люди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також