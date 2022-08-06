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Болгарія зупинила прийом документів від росіян на туристичні візи та візи для власників нерухомості

Прийом документів на візи припинено на невизначений термін.

Болгарія зупинила прийом документів від росіян на туристичні візи та візи для власників нерухомості
Фото: bgflags.com

Російських туроператорів сповістили про тимчасове призупинення прийому документів на туристичні візи і візи для власників нерухомості у "надзвичайній ситуації, що склалася".

Про це повідомила Асоціація туроператорів Росії.

Причиною такого рішення нібито стало оголошення вчора, 5 серпня, персонами нон грата 14 співробітників дипломатичного представництва та консульських установ Болгарії в Росії.

Ще раніше, з 25 березня, візові центри Болгарії в Москві, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі, включно з регіональними візовими центрами, “з технічних причин" не приймали заяви з оплатою консульського збору. Документи могли подати лише ті заявники, які звільнені від сплати консульського збору.

В усіх інших випадках, зокрема для отримання віз для туристичних поїздок до Болгарії, росіяни зверталися до генеральних консульств Болгарії в Москві, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі. 

Втім, для росіян залишається шпаринка - заїхати до Болгарії можна з діючою Шенгенською візою, або з багаторазовою національною візою Хорватії, Румунії або Кіпру. 

Нагадаємо, Латвія прийняла рішення про призупинення прийому заяв на видачу віз для росіян. Раніше Греція призупинила прийом заяв від росіян на отримання віз.

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