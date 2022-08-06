Болгарія зупинила прийом документів від росіян на туристичні візи та візи для власників нерухомості

Російських туроператорів сповістили про тимчасове призупинення прийому документів на туристичні візи і візи для власників нерухомості у "надзвичайній ситуації, що склалася".

Про це повідомила Асоціація туроператорів Росії.

Причиною такого рішення нібито стало оголошення вчора, 5 серпня, персонами нон грата 14 співробітників дипломатичного представництва та консульських установ Болгарії в Росії.

Ще раніше, з 25 березня, візові центри Болгарії в Москві, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі, включно з регіональними візовими центрами, “з технічних причин" не приймали заяви з оплатою консульського збору. Документи могли подати лише ті заявники, які звільнені від сплати консульського збору.

В усіх інших випадках, зокрема для отримання віз для туристичних поїздок до Болгарії, росіяни зверталися до генеральних консульств Болгарії в Москві, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі.

Втім, для росіян залишається шпаринка - заїхати до Болгарії можна з діючою Шенгенською візою, або з багаторазовою національною візою Хорватії, Румунії або Кіпру.

Нагадаємо, Латвія прийняла рішення про призупинення прийому заяв на видачу віз для росіян. Раніше Греція призупинила прийом заяв від росіян на отримання віз.