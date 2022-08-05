У США через віспу мавп оголошено надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я

У США оголосили спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я після різкого збільшення кількості випадків захворювання.

Про це пише BBC.

Це рішення прискорить поширення вакцин, методів лікування та федеральних ресурсів для стримування поширення хвороби.

Згідно з даними представників охорони здоров'я, у США кількість випадків перевищила 6600.

Чверть цих випадків зареєстровано у штаті Нью-Йорк, який минулого тижня оголосив надзвичайний стан через вірус. Надзвичайний стан також оголосили Каліфорнія та Іллінойс.

Відповідно до даних Центрів з контролю та профілактики захворювань США, цьогоріч у всьому світі було підтверджено понад 26 000 випадків віспи мавп.

Вірус зазвичай викликає висипку прищів, яка може бути надзвичайно сверблячою, розвиватися і поширюватися по тілу, а також інші ускладнення.

Деякі медичні експерти стурбовані тим, що оголошення надзвичайної ситуації може ще більше стигматизувати хворобу.

Зазначимо, віспою мавп може заразитися будь-хто, однак спалах переважно сконцентрований серед геїв та бісексуалів.

Інфекції зазвичай протікають у легкій формі і дорослі пацієнти видужують без лікування чи госпіталізації. Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що найчастіше від цієї хвороби помирають маленькі діти.

Нагадаємо, наприкінці липня ВООЗ оголосила спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я.