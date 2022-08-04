Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Під прикриттям волонтерства в Україні діє потужна мережа російських пропагандистів та ймовірної агентури
Під прикриттям волонтерства в Україні діє потужна мережа російських пропагандистів та ймовірної агентури
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
У Миколаєві росіяни влучили в супермаркет і кінно-спортивну школу (оновлено)
У Миколаєві росіяни влучили в супермаркет і кінно-спортивну школу (оновлено)
Учора росіяни відступили на 14 ділянках Луганщини із значними втратами
Учора росіяни відступили на 14 ділянках Луганщини із значними втратами
ГоловнаСвіт

У фінському місті Лаппеенранта щодня звучатиме гімн України

Україну продовжують підтримувати у всьому світі.

У фінському місті Лаппеенранта щодня звучатиме гімн України
Фото: Пресслужба Держприкордонслужби України

У фінському місті Лаппеенранта, котре розташовано біля кордону із Росією, щодня о 19:30 звучатиме гімн України.  

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби. 

Також у місті підіймають український прапор на флагштоку перед мерією та у порту. 

Зазначається, що Лаппеенранта - улюблене місто росіян для шопінгу, вони часто там бувають.

Мер міста Кіммо Ярви підкреслив, що таким чином хоче продемонструвати свою підтримку Україні та українцям. 

Нагадаємо, парламент Фінляндії ухвалив закон про будівництво більш міцних парканів на кордоні з Росією.

Перед тим стало відомо, що РФ вивела техніку з військової бази Алакуртті в Мурманській області, яка розташована на кордоні з Фінляндією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також