У фінському місті Лаппеенранта щодня звучатиме гімн України

Україну продовжують підтримувати у всьому світі.

У фінському місті Лаппеенранта, котре розташовано біля кордону із Росією, щодня о 19:30 звучатиме гімн України.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Також у місті підіймають український прапор на флагштоку перед мерією та у порту.

Зазначається, що Лаппеенранта - улюблене місто росіян для шопінгу, вони часто там бувають.

Мер міста Кіммо Ярви підкреслив, що таким чином хоче продемонструвати свою підтримку Україні та українцям.

Нагадаємо, парламент Фінляндії ухвалив закон про будівництво більш міцних парканів на кордоні з Росією.

Перед тим стало відомо, що РФ вивела техніку з військової бази Алакуртті в Мурманській області, яка розташована на кордоні з Фінляндією.