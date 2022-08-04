Албанія виділила Україні грант у розмірі мільйона євро

Албанія перерахувала Україні мільйон євро грантових коштів.

Про це повідомили в українському Міністерстві фінансів.

Мінфін з посольством України в Албанії забезпечили надходження фінансової допомоги на рахунки Державної казначейської служби.

"Підтримка наших міжнародних партнерів пришвидшує перемогу України. Ми вдячні Уряду Албанії за допомогу нашій державі в умовах повномасштабного вторгнення рф. Дані кошти посилять стійкість фінансової системи України", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

За інформацією міністерства, кошти скерують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету України.

Нагадаємо, за інформацією Кабміну, упродовж липня Україна отримала грантів на 80 млрд грн.

Раніше в ЄС узгодили п'ятий транш в 500 млн євро на озброєння для нашої держави.