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Сенат США підтримав вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Для схвалення резолюції було потрібно дві третіх голосів. 

Сенат США підтримав вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Фото: EPA/UPG

Сенат США схвалив в середу вступ Фінляндії та Швеції до блоку НАТО.

Про це пише Reuters

Це є найзначнішим розширенням Північноатлантичного альянсу, до якого входять 30 членів, з 1990-х років.

Сенатори підтримали таким чином пропозицію президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Для схвалення документа було потрібно дві треті голосів. 

“Коли голосування тривало, результат був 74 проти 1, який легко перевершив більшість у дві третини з 67 голосів, необхідних для підтримки ратифікації документів про вступ двох країн”, – зазначає видання.

Перед цим резолюцію підтримала Палата представників Конгресу. 

Тепер її має підписати Байдена, після чого документ надішлють у НАТО. Вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу повинні схвалити всі його члени.

Нагадаємо, 18 травня Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Це рішення вони ухвалили після того, як напад Росії на Україну спричинив нові побоювання щодо безпеки в регіоні. Процес розгляду заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Північно-атлантичного альянсу заблокувала Туреччина. Однак, потім сторони дійшли згоди.

29 червня Північноатлантичний Альянс запросив Фінляндію і Швецію стати членами НАТО.

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