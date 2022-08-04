Сенат США підтримав вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Сенат США схвалив в середу вступ Фінляндії та Швеції до блоку НАТО.
Про це пише Reuters.
Це є найзначнішим розширенням Північноатлантичного альянсу, до якого входять 30 членів, з 1990-х років.
Сенатори підтримали таким чином пропозицію президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Для схвалення документа було потрібно дві треті голосів.
Перед цим резолюцію підтримала Палата представників Конгресу.
Тепер її має підписати Байдена, після чого документ надішлють у НАТО. Вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу повинні схвалити всі його члени.
Нагадаємо, 18 травня Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Це рішення вони ухвалили після того, як напад Росії на Україну спричинив нові побоювання щодо безпеки в регіоні. Процес розгляду заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Північно-атлантичного альянсу заблокувала Туреччина. Однак, потім сторони дійшли згоди.
29 червня Північноатлантичний Альянс запросив Фінляндію і Швецію стати членами НАТО.